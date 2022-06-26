МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Страны G7 обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Байден подтвердил ввод запрета на импорт российского золота странами G7

Таким образом, передает агентство, возможна будет перевозка только той российской нефти и нефтепродуктов, стоимость которых ниже согласованного порога.

При этом, отмечают источники, соглашение еще не достигнуто, переговоры между лидерами и официальными лицами G7 продолжаются.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели очередные санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции наносят серьезный удар по всей мировой экономике.