МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что введение предельных цен на закупку российских энергоносителей возможно только при участии достаточного числа стран. Bloomberg узнал, как страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть

"Предложенные американцами предельные цены на закупку (энергоносителей из РФ) — только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют", — отметил Хабек, подчеркнув возможность продвижения по данному вопросу после саммита G7.