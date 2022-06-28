МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2021 году увеличились на 77% по сравнению с 2020 годом, до 560,633 миллиарда долларов, следует из ежегодного статистического бюллетеня организации (Annual Statistical Bulletin, ASB). ОПЕК сообщила о снижении мирового экспорта нефти в 2021 году

При этом экспорт только нефти странами ОПЕК снизился на 0,2% в годовом выражении, до 19,66 миллиона баррелей нефти в сутки. Снижение наблюдается пятый год подряд.

"Как и в предыдущие годы, основной объем нефти из стран-членов ОПЕК — 14,24 миллиона баррелей в сутки, или 72,4% — экспортировался в Азию. Значительная часть объема нефти — около 3,27 миллиона баррелей в сутки — была экспортирована в 2021 году в Европу, что говорит о повышении показателя с уровня в 3,13 миллиона, зарегистрированного в 2020 году", — отмечается в бюллетене.

Также указывается, что 0,94 миллиона баррелей в сутки нефти ОПЕК экспортировалось в Северную Америку, что на 0,1 миллиона баррелей, или 11,5%, больше, чем в 2020 году.

Экспорт нефтепродуктов ОПЕК в среднем в прошлом году составил 4,03 миллиона баррелей в сутки, вырос год к году на 0,551 миллиона баррелей в сутки, или на 15,8%. При этом импорт нефтепродуктов ОПЕК странами организации в прошлом году снизился на 0,015 миллиона баррелей, или 1%, по сравнению с 2020 годом, до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК — среднего арифметического значения по нескольким сортам нефти — повысилась в прошлом году на 68,5%, до 69,89 доллара за баррель против показателя в 41,47 доллара в 2020 году.