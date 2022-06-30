Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 миллиона баррелей в сутки
Новак сообщил о восстановлении добычи нефти в России в июне до 9,9 миллиона баррелей в сутки
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне восстановилась в среднем до 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наша добыча восстановилась относительно падения в марте-апреле, и в июне-месяце мы вышли практически на уровень февраля-месяца. Тогда мы добывали 10,2 миллиона баррелей в сутки, в марте-апреле снижали примерно до 9 миллионов баррелей в сутки, сейчас в июне мы в среднем имеем уже 9,9 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/oil/20220630/837345153.html
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