МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России в июне восстановилась в среднем до 9,9 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Наша добыча восстановилась относительно падения в марте-апреле, и в июне-месяце мы вышли практически на уровень февраля-месяца. Тогда мы добывали 10,2 миллиона баррелей в сутки, в марте-апреле снижали примерно до 9 миллионов баррелей в сутки, сейчас в июне мы в среднем имеем уже 9,9 миллиона баррелей в сутки", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".