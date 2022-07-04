МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия нацелена как минимум сохранить текущий уровень добычи нефти на горизонте до 20 лет, несмотря на то что в условиях санкционного давления потенциал ее роста может измениться, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Эксперты JPMorgan рассказали, когда нефть будет стоить $380 за баррель

Добыча нефти в России по итогам 2021 года составила 524 миллиона тонн. В 2022 году исходя из сегодняшней ситуации она оценивается в 500 миллионов тонн, заявил в июне вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия ставит себе задачу сохранить добычу нефти на этом уровне.

"Мы должны понимать, что, с одной стороны, в условиях давления на нас и на часть рынков у нас, возможно, потенциал по приросту изменится, но тем не менее мы должны обеспечить себе 10-15-20 лет в соответствии с Энергостратегией сохранения как минимум текущего уровня добычи (нефти — ред.)", — сказал Сорокин на круглом столе комитета Госдумы, посвященном Энергостратегии России до 2050 года.

По его словам, для этого нужны технологии, в первую очередь нужно работать над вопросом коэффициента извлечения нефти (КИН). "Тема коэффициента извлечения нефти — это критически важный вопрос, который много лет стоит на повестке, и он менее важным не становится. Особенно с учетом необходимости обеспечения технологической независимости, поиска технологий", — отметил Сорокин.