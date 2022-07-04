МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером заметно растут, инвесторы опасаются за нехватку данного сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,03%, до 113,91 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,88%, до 110,47 доллара.

На нефтяном рынке в понедельник вечером наблюдается положительная динамика, чему способствуют перспективы снижения "черного золота" на рынке вследствие забастовки рабочих в Норвегии.

По данным СМИ, Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG) сообщила, что в ходе забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne будут закрыты три месторождения во вторник. Помимо этого, закрыться могут еще три месторождения в среду, если требования бастующих не будут удовлетворены.

"Настроения, связанные с риском, и укрепление доллара способствовали росту цен", — сказал агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). По его словам, забастовка в Норвегии также усугубляет проблемы с поставками.