МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сделка TotalEnergies и "Зарубежнефти" по проекту разработки Харьягинского нефтяного месторождения может быть безденежной. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Эксперт оценил падение цен на нефть

Ранее сообщалось, что TotalEnergies откажется от своей доли в 20% в Харьягинском месторождении и передаст ее "Зарубежнефти" после одобрения российскими властями.

Как отмечали источники, сделка может быть безденежной и предполагает обнуление обязательств Total по инвестициям в Харьягу. Французская компания также планирует продать завод по производству смазочных материалов в Калужской области.

Отмечается, что ФАС России пока не получала ходатайство по сделке о передаче TotalEnergies "Зарубежнефти" своей доли.