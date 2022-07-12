МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 10 тысяч баррелей в день — до 11,91 миллиона, а на следующий год – на 200 тысяч баррелей, до 12,77 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США прогнозирует рост добычи нефти в России

В июне минэнерго повысило прогноз на текущий год на 10 тысяч баррелей в день — до 11,92 миллиона, а на 2023 год — на 120 тысяч баррелей, до 12,97 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в 2021 году сохранена на показателе в 11,19 миллиона баррелей в день.