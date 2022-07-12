Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до 104,05 доллара за баррель
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,05 доллара за баррель с прежних 107,37 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
EIA также повысило прогноз средней цены Brent на будущий год до 93,75 доллара за баррель с 97,24 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был также понижен — до 98,79 доллара за баррель с июньской оценки в 102,47 доллара, а на 2023 год прогноз был понижен до 89,75 доллара с 93,24 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20220712/837465774.html
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