МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,05 доллара за баррель с прежних 107,37 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2022 и 2023 годах

EIA также повысило прогноз средней цены Brent на будущий год до 93,75 доллара за баррель с 97,24 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был также понижен — до 98,79 доллара за баррель с июньской оценки в 102,47 доллара, а на 2023 год прогноз был понижен до 89,75 доллара с 93,24 доллара за баррель.