МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на уровне 99,6 миллиона баррелей в сутки, но немного повысило показатель для 2023 года — до 101,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

Согласно июльским прогнозам, мировое потребление нефти в 2022 году составит 99,58 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей ниже оценок июня. Мировой спрос в 2023 году ведомство ожидает на уровне 101,58 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 101,32 миллиона.