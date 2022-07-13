МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку спроса на нефть в мире до 99,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,3 миллиона баррелей в 2023 году, сообщается в июльском докладе агентства. МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

"Мы незначительно сократили наш прогноз на 2022 год, согласно которому мировой спрос на нефть вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до 99,2 миллиона баррелей в сутки. По прогнозам, в 2023 году спрос увеличится на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет продолжающегося высокого роста потребления в странах, не входящих в ОЭСР", — говорится в докладе.

Июльский прогноз по росту мирового спроса в 2022 году снизился по сравнению с июньским на 200 тысяч баррелей в сутки, для 2023 года — на 300 тысяч баррелей. Пересмотр оценок связан со снижением потребления в странах ОЭСР из-за роста цен на топливо и ухудшения экономической ситуации, что в то же время компенсируется ростом спроса в странах, не входящих в ОЭСР, в особенности в Китае, выходящем из ковидных ограничений.