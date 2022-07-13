ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. США хотят установить лимит цен на нефть из России на таком уровне, при котором Москве будет выгодно продолжать добычу, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. В минфине США рассказали, каким должен быть лимит цен на российскую нефть

"Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу", — сказала газете Wall Street Journal Йеллен, находящаяся с визитом в Токио.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он указывал, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков называл планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.