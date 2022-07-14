НУР-СУЛТАН, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Агентству по финансовому мониторингу принять меры, направленные на предотвращение перетоков нефтепродуктов на рынки соседних стран в связи с диспаритетом цен на топливо. Президент Казахстана поручил привлекать уходящие из России компании

"По оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства — вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран", — отметил он в ходе расширенного заседания правительства.

Однако Токаев считает, что проблема лежит несколько глубже. По словам президента, в Казахстане работают организованные, "налаженные годами" схемы по вывозу нефтепродуктов в соседние страны.

"Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение", — заявил он.

Кроме того, Токаев поручил кабмину и агентству по защите конкуренции разработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы. По его словам, это позволит сократить ценовой диспаритет с соседними рынками, не ударив при этом по гражданам Казахстана. МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

Пресс-служба министерства энергетики Казахстана ранее сообщила, что цены на бензин и дизельное топливо сложились в республике ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным ведомства, это привело к "вымыванию ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, такая ситуация формирует предпосылки к различных схемам по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.

В настоящее время в Казахстане действует запрет на вывоз из страны нефтепродуктов автотранспортом, за исключением вывоза в бензобаках, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.