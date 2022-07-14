МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в опасениях рецессии мировой экономики, они могут обвалиться до 60 долларов за баррель. Об этом рассказал РИА Новости управляющий партнер Kept Антон Усов. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

По словам эксперта, главной причиной волатильности стоимости нефти, выражающейся в тренде на ее снижение, стали "опасения рецессии мировой экономики на фоне неопределенности с восстановлением спроса из-за геополитической обстановки и опасений новой волны COVID".

Усов отметил, что есть вероятность падения цены на нефть до диапазона 60 долларов за баррель. Это зависит от наступления или не наступления рецессии. "Но ограничение предложения из-за санкций может привести и к значимому росту цены, диапазон которого сложно предсказать", — считает аналитик.