МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Создание российского маркерного сорта нефти — это не просто формирование финансового инструмента, а непосредственно введение средних параметров для сырья, которые потенциально будут выше показателей ключевого экспортного сорта Urals, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Нефть Urals подорожала в июне на 10,7%

В четверг агентство Блумберг сообщило, что правительство РФ планирует создать национальный нефтяной бенчмарк к 2023 году, чтобы защитить себя от западных санкций, направленных на снижение нефтяных доходов страны. При этом издание отмечало, что Россия пытается создать эталонный сорт уже более десяти лет, но безуспешно. Некоторые производители продают нефть на эксорт с помощью московской товарной биржи Spimex, но низкие объемы торгов не позволяют установить глобально признанный эталон.

"В случае сырой нефти надо понимать, что, в зависимости от месторождения, ее состав меняется, и бенчмаркинг позволит вывести некие средние параметры российского черного золота, которые потенциально будут выше, чем у стандартного сейчас экспортного сорта сырой нефти из России Urals", — прокомментировал агентству Канищев.

Эксперт отметил, что это потенциально позволит сделать скидку на новый российский сорт к эталонной нефти марки Brent меньше, чем у Urals сейчас. "При этом речи о полной отмене дисконта или скидок идти не может", — сказал он.

"Чисто технически бенчмаркинг российской нефти позволит единому оператору покупать разную нефть у разных поставщиков по разной цене, в зависимости от физико-химического состава по сравнению с эталонным показателем, после чего смешивать в единый бленд и продавать уже как стандартный. Единое окно позволит также устранить разброс экспортных цен у разных продавцов и стабилизировать спрос. При этом физически собрать всю российскую нефть в едином хранилище невозможно, поэтому здесь вопрос не продвинется дальше теории", — пояснил эксперт.

В то же время в материале Блумберга сообщалось, что уже в октябре в РФ может начаться торговля нефтью на национальной платформе. Эксперт же не ожидает ее появления. "Ее появление было бы полезно для консолидации и лучшего понимания рынка сбыта, но это потребует колоссальной перестройки текущего процесса продаж нефти, дополнительного регулирования и инвестиций, чему сейчас явно не время", — сказал он.