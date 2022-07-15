На прошедшей неделе основным фактором для мировых рынков выступили данные по инфляции в США. Данные оказались хуже ожиданий инвесторов как по CPI, так и по PPI. Так, в июне потребительская инфляция в Штатах выросла до 9,1% г/г, а индекс цен производителей поднялся до 11,3% г/г. Инвесторы уже несколько месяцев ожидают достижения инфляцией пиковых значений и переходу ее к замедлению. Однако рост цен продолжается. Это заставляет участников торгов пересматривать свои оценки траектории ставки в США до конца года, закладывая возможности более существенного ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, уже на июньском заседании ставка может быть поднята на 75 — 100 б.п., а при сохранении темпов роста цен в сентябре ФРС может пойти еще на одно повышение на 75 б.п. Все это способствует более высоким оценкам стоимости долларового фондирования. Плюс к этому, не стоит забывать, что происходит процесс оттока ликвидности с рынков через сокращение баланса ФРС, накопленного американским регулятором в рамках программ количественного смягчения.

Более активное ужесточение ДКП со стороны американского регулятора вкупе с сокращением долларовой ликвидности ведет к росту рисков перехода экономики США в рецессию. Также это способствует ухудшению ожиданий инвесторов относительно будущих показателей компаний, особенно тех, что имеют высокую долговую нагрузку. В сложившихся обстоятельствах инвесторы сокращают объем рисковых активов в своих портфелях, замещая их защитными инструментами, что оказывает давление на рынки акций и товарные рынки. Данная тенденция может сохраниться в среднесрочной перспективе. При этом инвесторы также смотря на действия других мировых регуляторов, таких как Банк Англии, который уже перешел к ужесточению ДКП, и ЕЦБ, которому на следующей неделе только предстоит начать цикл подъема ставки.

Отметим, что в рамках предстоящей недели мировые рынки могут перейти в консолидацию у достигнутых уровней. Инвесторы в начале недели будут адаптировать портфели к своим ожиданиям относительно действий ФРС на заседании, которое состоится 27 июля. После чего возьмут паузу в принятии инвестиционных решений. При этом в ходе недели внимание рынков будет приковано к инфляции в Великобритании, результатам заседания ЕЦБ, а также предварительным данным по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США.