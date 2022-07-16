МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Планы Вашингтона на Ближнем Востоке по увеличению добычи нефти провалились, арабские страны не поддержали антироссийскую риторику Белого дома. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Эксперт рассказал о планах США на мировой рынок нефти

По ее совам, попытки президента США Джо Байдена заставить восточные государства играть по "американским правилам" провалились. Во втором квартале 2022 года Саудовская Аравия значительно увеличила экспорт российской нефти, а Эр-Рияд использовал эти поставки для покрытия нужд внутреннего рынка, что позволило в свою очередь нарастить экспорт уже саудовской нефти, в том числе американским потребителям, отметила сенатор.

Кроме того, участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в число которых входит Саудовская Аравия, отказались поддержать идею Байдена открыть антироссийский фронт на Востоке, подчеркнула Ковитиди.