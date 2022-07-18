МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в августе поднимется по сравнению с текущим месяцем на 136 тысяч баррелей в день, или на 1,5%, до 9,068 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Эксперт назвал последствия установления потолка цен на российскую нефть

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 78 тысяч баррелей, до 5,445 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford поднимется на 25 тысяч баррелей в день, до 1,205 миллиона, на Bakken — на 19 тысяч, до 1,192 миллиона баррелей в день.

Добыча на Anadarko поднимется на пять тысяч, до 418 тысяч баррелей в день, на Appalachia вырастет на три тысячи — до 133 тысяч, на Niobrara — на 6 тысяч, до 638 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в августе общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 748 миллионов кубических футов, до 93,019 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в июне сократилось по сравнению с маем на 26, до 4 245.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.