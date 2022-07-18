МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар полагает, что в текущем году нефть будет торговаться выше отметки в 100 долларов за баррель, и что высокая стоимость "черного золота" будет наблюдаться на мировом рынке в течение нескольких следующих лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра. Эксперт назвал последствия установления потолка цен на российскую нефть

"По мнению министра нефти Ирака, нефть будет торговаться по цене более 100 долларов за баррель до конца года и останется на высоком уровне в течение следующих нескольких лет, что потребует от группы производителей ОПЕК+ постоянных усилий по регулированию спроса и предложения", — пишет агентство.

"Я бы хотел, чтобы ОПЕК сохранила свои инструменты для измерения и контроля добычи и поддержания существующего баланса. Мы обсудим это с нашими партнерами", — сказал в интервью агентству Ихсан Абд аль-Джаббар. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 3 августа.

Министр нефти Ирака также прокомментировал обсуждения, которые состоялись в Джидде — городе в Саудовской Аравии, куда на прошлой неделе в рамках своего визита на Ближний Восток приезжал президент США Джо Байден. По словам Ихсан Абд аль-Джаббара, речь в ходе встречи шла о поддержании стабильности нефтяного мирового рынка и предотвращении волатильных колебаний цен на это сырье.

Он также отметил, что в связи с перенаправлением экспорта российской нефти в Азию, страны Персидского залива — в том числе Ирак и Иран — чувствуют усиленную конкуренцию. Хоть на сегодняшний день подобный сценарий и не оказал существенного влияния на экспорт "черного золота" из Ирака в Азию, власти страны ведут работу по поиску новых каналов сбыта.

Кроме того, по словам министра, Ирак — второй по величине производитель ОПЕК + после Саудовской Аравии — расширяет свои нефтеперерабатывающие и экспортные мощности. Например, в стране планируется двукратное увеличение производства бензина, что позволит ей как удовлетворить внутренний спрос, так и прекратить импорт этого топлива к 2025 году. Помимо этого, добавил министр, в стране в ноябре начнет свою работу нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Кербела, мощность предприятия составляет 140 тысяч баррелей в день.