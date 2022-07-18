Министр нефти Ирака ждет цены на нефть выше 100 долларов за баррель в течение всего 2022 года
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар полагает, что в текущем году нефть будет торговаться выше отметки в 100 долларов за баррель, и что высокая стоимость "черного золота" будет наблюдаться на мировом рынке в течение нескольких следующих лет, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра.
"По мнению министра нефти Ирака, нефть будет торговаться по цене более 100 долларов за баррель до конца года и останется на высоком уровне в течение следующих нескольких лет, что потребует от группы производителей ОПЕК+ постоянных усилий по регулированию спроса и предложения", — пишет агентство.
"Я бы хотел, чтобы ОПЕК сохранила свои инструменты для измерения и контроля добычи и поддержания существующего баланса. Мы обсудим это с нашими партнерами", — сказал в интервью агентству Ихсан Абд аль-Джаббар. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 3 августа.
Министр нефти Ирака также прокомментировал обсуждения, которые состоялись в Джидде — городе в Саудовской Аравии, куда на прошлой неделе в рамках своего визита на Ближний Восток приезжал президент США Джо Байден. По словам Ихсан Абд аль-Джаббара, речь в ходе встречи шла о поддержании стабильности нефтяного мирового рынка и предотвращении волатильных колебаний цен на это сырье.
Он также отметил, что в связи с перенаправлением экспорта российской нефти в Азию, страны Персидского залива — в том числе Ирак и Иран — чувствуют усиленную конкуренцию. Хоть на сегодняшний день подобный сценарий и не оказал существенного влияния на экспорт "черного золота" из Ирака в Азию, власти страны ведут работу по поиску новых каналов сбыта.
Кроме того, по словам министра, Ирак — второй по величине производитель ОПЕК + после Саудовской Аравии — расширяет свои нефтеперерабатывающие и экспортные мощности. Например, в стране планируется двукратное увеличение производства бензина, что позволит ей как удовлетворить внутренний спрос, так и прекратить импорт этого топлива к 2025 году. Помимо этого, добавил министр, в стране в ноябре начнет свою работу нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Кербела, мощность предприятия составляет 140 тысяч баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20220718/837527375.html