МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Согласно докладу Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD), объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в июне, по предварительным данным, снизился по сравнению с окончательными данными за май на 275 тысяч баррелей в день, или на 15,2%, составив 1,529 миллиона баррелей в сутки. Reuters: Россия остается лидером поставок нефти в Китай второй месяц подряд

Отмечается, что объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 1,804 миллиона баррелей в день. Объем добычи нефти в июне составил 1,298 миллиона баррелей в день, что на 0,2% ниже прогноза NPD и на 20,2% меньше уровня мая. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в июне 213 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 18 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 334,2 миллиона кубометров в сутки, что на 0,2% выше прогноза NPD.

NPD при этом отмечает, что показатель мая оказался на 0,1% выше прогноза организации.