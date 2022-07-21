Путин провел телефонный разговор с саудовским принцем по теме нефти и координации в ОПЕК+
ПУТИН ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С САУДОВСКИМ ПРИНЦЕМ, ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ – КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/oil/20220721/837564390.html
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ПУТИН ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С САУДОВСКИМ ПРИНЦЕМ, ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ – КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/oil/20220721/837564390.html
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