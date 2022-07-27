2022-07-27T12:46:31+03:00

2022-07-27T12:46:31+03:00

2022-07-27T12:46:31+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220727/837621366.html

В Кремле высказались о возможных санкциях на поставки нефти в Китай

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

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ПЕСКОВ: НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В США О "ЗАПРЕТЕ" ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В КИТАЙ ЕЮ И ОСТАНЕТСЯ ПРАЙМ, 27.07.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60