В Кремле надеются, что США не введут санкции на поставки российской нефти в Китай
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https://1prime.ru/oil/20220727/837621366.html
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