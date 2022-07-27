Иран подсчитал доходы от продажи газа с марта по июль
Миннефти Ирана оценило доходы страны от экспорта газа в марте-июле в четыре миллиарда долларов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Иран с марта по апрель получил доход от экспорта газа в размере около 4 миллиардов долларов, сообщил в среду иранский министр нефти Джавад Оуджи.
"В бюджете на 1401 год (по иранскому летоисчислению, с 21 марта 2022 – 21 марта 2023 года) предусмотрено получение около 4 миллиардов долларов от экспорта природного газа, и за первые четыре месяца этого года мы выполнили все поставленные задачи в этой области", — приводит агентство Tasnim слова Оуджи.
https://1prime.ru/oil/20220727/837622473.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.