МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Иран с марта по апрель получил доход от экспорта газа в размере около 4 миллиардов долларов, сообщил в среду иранский министр нефти Джавад Оуджи.

"В бюджете на 1401 год (по иранскому летоисчислению, с 21 марта 2022 – 21 марта 2023 года) предусмотрено получение около 4 миллиардов долларов от экспорта природного газа, и за первые четыре месяца этого года мы выполнили все поставленные задачи в этой области", — приводит агентство Tasnim слова Оуджи.