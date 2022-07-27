МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Иранские власти в период с августа 2021 по июль 2022 года увеличили объем производства нефти на 30%, практически до 4 миллионов баррелей в день, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Иран подсчитал доходы от продажи газа с марта по июль

"Благодаря действиям моих коллег из Иранской национальной нефтяной компании, включая ремонт существующих скважин, бурение новых скважин и проведение операций по их кислотной обработке, сегодняшняя производственная мощность достигла 3 миллионов 818 тысяч баррелей", — приводит агентство Tasnim слова Оуджи.

Он также отметил, что объем производства нефти к августу 2021 года составлял около 3 миллионов баррелей в день.