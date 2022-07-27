Иран за год увеличил производство нефти на 30 процентов
Добыча нефти в Иране выросла за год на 30% и приблизилась к четырем миллионам баррелей в день
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Иранские власти в период с августа 2021 по июль 2022 года увеличили объем производства нефти на 30%, практически до 4 миллионов баррелей в день, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"Благодаря действиям моих коллег из Иранской национальной нефтяной компании, включая ремонт существующих скважин, бурение новых скважин и проведение операций по их кислотной обработке, сегодняшняя производственная мощность достигла 3 миллионов 818 тысяч баррелей", — приводит агентство Tasnim слова Оуджи.
Он также отметил, что объем производства нефти к августу 2021 года составлял около 3 миллионов баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20220727/837622520.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.