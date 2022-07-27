МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Объем турецкого импорта нефти в мае вырос на 13,2%, главным экспортером стала Россия, пишет в среду агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции. Цены на нефть ускорили темпы роста на статистике из США

"Объем импорта нефти и нефтепродуктов в Турции в мае 2022 года вырос на 13,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — до 3 миллионов 836 тысяч 983 тонн", — сообщило агентство.

Уточняется, что импорт сырой нефти, которая занимает наибольшую долю в импорте нефти Турции, увеличился на 14,7%, до 2 миллионов 971 тысячи 192 тонн.

"Главным экспортером нефти и нефтепродуктов в Турцию стала Россия — 1 миллион 693 тысяч тонн. Следом идут Ирак — 924 тысячи 337 тонн и Казахстан — 284 тысячи 280 тонн. Продажа бензина, в свою очередь, выросла по сравнению с маем прошлого года на 51,3%, до 269 тысяч 298 тонн, дизельного топлива — на 15%, до 2 миллионов 98 тысяч 588 тонн", — пишет агентство.