МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. США с оптимизмом полагают, что по итогам заседания альянса ОПЕК+, которое состоится на следующей неделе, прозвучат позитивные заявления. Об этом в четверг сообщил один из высокопоставленных чиновников Белого дома. Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 353% в июне

По его словам, поводом для оптимизма стали переговоры, которые президент США Джо Байден провел с ближневосточными партнерами в ходе визита в Саудовскую Аравию. Однако "решение должны принять страны ОПЕК, и мы уважаем этот процесс", заявил чиновник.