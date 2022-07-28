МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров не затронули вопрос введения ценового лимита на российскую нефть. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. СМИ: ОПЕК+ рассмотрят незначительное увеличение добычи нефти

По его словам, главы государств впервые за несколько месяцев провели телефонные переговоры. Отмечается, что разговор продолжался более двух часов.

"В ходе беседы двух лидеров вопрос об установлении лимита цен на российскую нефть не поднимался в каком-либо виде", — подчеркнул представитель Белого дома.

Кроме того, лидеры США и Китая указали на важность очных контактов и поручили своим командам проработать возможность проведения личной встречи.

Ранее лидеры стран G7 договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.

Сообщается, что директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отмечал, что введение ценового потолка на российские энергоресурсы рискованно и лишь усугубит энергетический кризис. В случае введения лимитов российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.