МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Наблюдавшееся в последние дни снижение мировой цены на нефть, оказавшейся ниже 100 долларов за баррель, связано с жаркой погодой и другими краткосрочными факторами, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Стоимость нефти Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

Накануне цена октябрьских фьючерсов на марку Brent опускалась ниже 94 долларов за баррель — впервые с 21 февраля. А сентябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI дешевели до 87,8 долларов. В пятницу цены чуть корректируются. По состоянию на 10.30 мск октябрьские фьючерсы Brent находятся у отметки в 94,7 доллара за баррель и растут примерно на 0,6%. Американская WTI с поставками в сентябре дорожает на 0,7%, стоит около 89,2 долларов за баррель.

Факторы снижения цен на нефть — временные, "и на фоне близкой зимы, вкупе с попытками запретить российскую нефть, цену меньше 100 (долларов за баррель — ред.) мы еще очень долго не увидим", считает Канищев.

Что касается этих временных факторов, по его мнению, то, во-первых, это неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 29 июля: на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 426,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,63 миллиона баррелей. Что нам несет падение цен на нефть

Второй фактор — увеличение добычи ОПЕК+. "Сам процент увеличения "нано-номинальный", на 100 тысяч (баррелей в сутки — ред.), но словосочетание "ОПЕК+ увеличивает добычу" работает с рынком и без цифр", — сказал Канищев. Третьим же фактором, по мнению аналитика, стала жаркая погода и традиционная пора отпусков, во время которых сокращается потребление нефти предприятиями.

"Номинальное, меньше чем на 4%, снижение — просто влияние погоды и настроения, но никак не отражение реальной картины мировой экономики. Желающие увидеть цену барреля в 60 долларов горько разочаруются, если поставят на этот сценарий", — подытожил аналитик.