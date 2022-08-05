Эксперт Канищев считает падение цен на нефть ниже ста долларов за баррель временным явлением
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Наблюдавшееся в последние дни снижение мировой цены на нефть, оказавшейся ниже 100 долларов за баррель, связано с жаркой погодой и другими краткосрочными факторами, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
Накануне цена октябрьских фьючерсов на марку Brent опускалась ниже 94 долларов за баррель — впервые с 21 февраля. А сентябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI дешевели до 87,8 долларов. В пятницу цены чуть корректируются. По состоянию на 10.30 мск октябрьские фьючерсы Brent находятся у отметки в 94,7 доллара за баррель и растут примерно на 0,6%. Американская WTI с поставками в сентябре дорожает на 0,7%, стоит около 89,2 долларов за баррель.
Факторы снижения цен на нефть — временные, "и на фоне близкой зимы, вкупе с попытками запретить российскую нефть, цену меньше 100 (долларов за баррель — ред.) мы еще очень долго не увидим", считает Канищев.
Что касается этих временных факторов, по его мнению, то, во-первых, это неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 29 июля: на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 426,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,63 миллиона баррелей.
Что нам несет падение цен на нефть
Второй фактор — увеличение добычи ОПЕК+. "Сам процент увеличения "нано-номинальный", на 100 тысяч (баррелей в сутки — ред.), но словосочетание "ОПЕК+ увеличивает добычу" работает с рынком и без цифр", — сказал Канищев. Третьим же фактором, по мнению аналитика, стала жаркая погода и традиционная пора отпусков, во время которых сокращается потребление нефти предприятиями.
"Номинальное, меньше чем на 4%, снижение — просто влияние погоды и настроения, но никак не отражение реальной картины мировой экономики. Желающие увидеть цену барреля в 60 долларов горько разочаруются, если поставят на этот сценарий", — подытожил аналитик.
https://1prime.ru/oil/20220805/837709004.html