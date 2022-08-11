МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что страны ОПЕК+ в июле выполнили свою сделку на 523%: ОПЕК — на 359%, "не ОПЕК" — на 800%, а Россия — на 719%, говорится в августовском докладе агентства. ОПЕК не конкурирует с Россией, заявил генсек организации

"Добыча стран ОПЕК выросла на 260 тысяч баррелей в сутки в июле, до 29,05 миллиона баррелей в сутки, в то время как добыча партнеров из "не ОПЕК" увеличилась на 220 тысяч баррелей в сутки, до 15,12 миллиона баррелей в сутки. Производство в 19 странах, участвующих в нефтяной сделке, выросло на 570 тысяч баррелей в сутки по сравнению с планировавшимся ростом на 648 тысячи баррелей в сутки", — оценивает МЭА.

Таким образом, добыча нефти альянса была на 2,7 миллиона баррелей в сутки ниже разрешенных уровней из-за операционных проблем, нехватки свободных производственных мощностей и ограниченной способности России в условиях санкций увеличивать производство, заявляют в агентстве. Так, по оценке МЭА, добыча только нефти в РФ (конденсат не учитывается в соглашении) в июле выросла на 20 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем, до 9,8 миллиона, но была на 1,03 миллиона баррелей в сутки ниже квоты страны.

В итоге альянс выполнил соглашение на 523% (по сравнению с 314% в июне), из которых страны ОПЕК — на 359% (229%), страны вне ОПЕК — на 800% (461%), а Россия — на 719% (372%). МЭА полагает, что в июле свободные мощности в Саудовской Аравии и ОАЭ в сумме составляли 2,2 миллиона баррелей в сутки, но уже в августе в королевстве их станет всего 1,2 миллиона, а в эмиратах — менее 800 тысяч, которые были в июле.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне этого года — на 432 тысячи баррелей, а в июле-августе — на 648 тысяч, в сентябре — на 100 тысяч. С августа альянс должен перейти к финальному этапу выхода из сокращения добычи. Однако на деле многие страны отстают от графика увеличения производства, в том числе Россия.