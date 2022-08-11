МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ОПЕК вновь пересмотрела свой прогноз по добыче жидких углеводородов (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) в России в 2022 году и больше не ждет снижения показателя, а прогнозирует рост на 80 тысяч баррелей в сутки — до 10,9 миллиона, следует из данных августовского доклада организации. ОПЕК в июле увеличила добычу, но меньше разрешенного сделкой ОПЕК+ объема

"Добыча жидких углеводородов в России в 2022 году, как ожидается, вырастет на 80 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения на 0,25 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой в прошлом месяце из-за более высокого производства в последние пару месяцев", — говорится в докладе.

"Что касается 2023 года — добыча жидких углеводородов в России, по прогнозам, снизится на 0,4 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,5 миллиона баррелей в сутки", — заключает ОПЕК. При этом ОПЕК отмечает, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ОПЕК повысила прогноз по уровню добычи нефти вне организации в 2022 году на 65 тысяч баррелей, до 65,8 миллиона баррелей в сутки, но сохранила прогноз на 2023 год на уровне 67,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.

"Прогноз предложения жидких углеводородов вне ОПЕК на 2022 год был пересмотрен в сторону повышения на 65 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 65,8 миллиона баррелей в сутки. Рост по сравнению с прошлым годом остался на уровне 2,1 миллиона баррелей в день, что не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем," — говорится в докладе.

"Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году не изменился, как ожидается, добыча вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 67,5 миллиона баррелей в сутки (включая 70 тысяч баррелей в сутки прироста от переработки)", — добавляется в материалах организации.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего наращивать нефтепроизводство в 2022 году будут США, Канада, Бразилия, Китай и Гайана. Однако в основном в Индонезии и Таиланде добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году основными факторами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана, а снижение прогнозируется в основном у России и Азербайджана. Запасы нефти в странах ОЭСР выросли в июне на 20,9 миллиона баррелей

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ В США

ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году — ожидает ее рост на 0,68 миллиона баррелей в сутки, до 11,94 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году ожидается рост до 12,74 миллиона баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году в среднем составила 11,25 миллиона баррелей в сутки.

Согласно прогнозу в августовском докладе, в 2022 году добыча вырастет по сравнению с 2021 годом на 0,68 миллиона баррелей в сутки, до 11,94 миллиона баррелей в сутки. В предыдущем, июльском, докладе ОПЕК прогнозировала рост на 0,85 миллиона баррелей в сутки.

"Учитывая текущие темпы бурения и заканчивания скважин на нефтяных месторождениях, прогнозируется, что добыча нефти вырастет на 0,7 миллиона баррелей в день по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 11,9 миллиона баррелей в день в 2022 году", — говорится в докладе.

ОПЕК отмечает, что текущий прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и сложности в части обслуживания нефтяных месторождений. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива США также является источником неопределенности прогноза, добавляется в докладе.

При этом указывается, что в 2023 году добыча вырастет на 0,8 миллиона баррелей в сутки к 2022 году, до 12,74 миллиона баррелей в сутки.