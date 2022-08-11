МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 162 тысячи баррелей в сутки к уровню июня, до 28,84 миллиона баррелей в сутки, однако страны организации вновь добывали ниже разрешенных им в рамках сделки ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 412%, следует из данных августовского доклада организации. ОПЕК больше не ждет спада добычи нефти в России в 2022 году

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в июле 2022 года составила в среднем 28,84 миллиона баррелей в сутки, что на 162 тысячи баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ, тогда как в Венесуэле, Ливии и Анголе снизилась", — говорится в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года, который является базой отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+, организация сократила добычу на 1,678 миллиона баррелей в сутки. Это превышает обязательства десяти ее стран, участвующих в соглашении альянса, на 1,271 миллиона баррелей в сутки. В итоге ОПЕК в июле выполнила сделку на 412%. В июне соглашение было выполнено на 229%.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне этого года — на 432 тысячи баррелей, в июле — на 648 тысяч.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.