МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером падают на 4% на опасениях вокруг спроса из-за слабой статистики из Китая и ожиданиях возможных поставок из Ирана после новостей о ядерной сделке, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть ускорили падение до пяти процентов

По состоянию на 18.45 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,9%, до 94,32 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,96%, до 88,44 доллара.

Трейдеры оценивают факторы спроса и предложения на рынке нефти, что сдерживает котировки вечерних торгов. Так, слабая статистика из Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти, вызвала опасения по поводу перспектив спроса. Промпроизводство в КНР в июле в годовом выражении показало рост на 3,8%, хотя аналитики ожидали увеличения на 4,6%.

Кроме того, центробанк Китая снизил ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%.

В то же время рынки оценивают новости по ядерной сделке. Ранее в понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти страны до полуночи понедельника ответят Координатору от Европейского союза Энрике Мора на предложенный на прошлой неделе окончательный текст проекта соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"В целом вероятность иранской сделки растет. Я вижу на уровне в 80 долларов (за баррель — ред.) значительную поддержку и ожидаю, что покупатели начнут проявлять интерес к этим ценам", — приводит агентство Блумберг слова старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin).