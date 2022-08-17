Правительство Мьянмы учредило Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство Мьянмы учредило специальный Руководящий комитет по импорту нефтепродуктов из России. Об этом заявили в пресс-службе Государственного административного совета (ГАС) страны.
Отмечается, что орган создан приказом ГАС за номером 127/2022.
Сообщается, что комитет будет импортировать российские нефть и нефтепродукты в соответствии с национальными интересами, хранить и распределять топливо по разумным ценам, а также сотрудничать с государственными ведомствами и частными организациями в вопросах закупок, ввоза в страну и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Кроме того, орган должен каждый месяц представлять правительству необходимую иностранную валюту, следить за своевременным прибытием танкеров и проверять качество и количество нефти совместно с соответствующими организациями.
Также комитет, как подчеркивают в ГАС, распреелит "черное золото" среди подразделений, частей и соединений вооруженных сил, министерств и ведомств Мьянмы и проконтролирует, чтобы компании-импортеры соблюдали правила и положения соответствующей структуры в Минторге страны.
В компетенцию органа также войдет управление импортом других российских товаров в соответствии с приказами и распоряжениями правительства.
В пресс-службе добавили, что комитет состоит из десяти человек, его возглавил генерал-лейтенант Ньо Со.
https://1prime.ru/oil/20220817/837813971.html