МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Недавнее снижение цен на нефть отражает страхи по поводу замедления экономического роста, которые отодвигают на второй план истинные фундаментальные показатели физического рынка, сообщил Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в интервью Reuters. Аль-Гайс оптимистично оценивает перспективы нефтяного рынка в 2023 году, поскольку миру постепенно удается сдерживать инфляцию. Генсек ОПЕК заявил, что организация не в ответе за рост цен на нефть и газ

По словам аль-Гайса, вступившего в должность генсека картеля 1 августа, спрос на физическом рынке нефти довольно сильный, а опасения по поводу замедления роста китайской экономики преувеличены. Кроме того, более высокая туристическая активность и соответственно, рост потребления авиатоплива будут способствовать укреплению спроса.

В марте цены на нефть Brent приблизились к историческому максимуму 147 долларов после начала российской военной спецоперации на Украине, усилившей опасения по поводу нехватки предложения. Позднее цены снизились и на текущей неделе достигли 6-месячного минимума ниже 92 долларов за баррель.

"Рынки охвачены страхом, — отметил аль-Гайс в онлайн интервью. — (На торгах) царят спекуляция и тревога, именно они приводят к падению цен".

"Однако на физическом рынке совсем иная ситуация. Спрос по-прежнему высокий. Мы сохраняем позитивные прогнозы по спросу и чрезвычайно оптимистично оцениваем перспективы спроса до конца года", — добавил он.

"Тревога относительно (экономики) Китая, на мой взгляд, избыточна", — отметил аль-Гайс, проработавший 4 года в КНР на заре своей карьеры. "Китай все еще остается феноменальным примером экономического роста", — добавил он.

ОПЕК+, куда входит Россия, восстановил добычу после ее рекордного сокращения во время пандемии коронавируса в 2020 году. По итогам недавнего заседания альянс согласовал повышение добычи на 100 000 баррелей в день в сентябре.

Следующее заседание состоится 5 сентября, и, по мнению генсека ОПЕК, пока рано говорить о возможных решениях альянса. Впрочем, аль-Гайс позитивно оценивает перспективы 2023 года.

"Я хочу быть предельно честным — в случае необходимости мы можем как сократить, так и нарастить добычу", — сказал генсек. ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

"Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Как я уже сказал, мы сохраняем позитивные прогнозы. Рост спроса в 2023 году действительно замедлится, однако это замедление не должно выйти за среднестатистические рамки", — добавил он.

"Да, я сохраняю сравнительный оптимизм, — сказал аль-Гайс в отношении прогнозов на 2023 год. — Мне кажется, что мир вполне неплохо справляется с инфляционным давлением".