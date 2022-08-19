СМИ узнали о договоренностях по экспорту иранской нефти в рамках СВПД
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ПРОЕКТ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО СВПД ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ЧТО ИРАН ЭКСПОРТИРУЕТ 50 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ ЗА 120 ДНЕЙ — ТВ
https://1prime.ru/oil/20220819/837838723.html
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