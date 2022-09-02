МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и бизнес стран, которые присоединятся к соглашению, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

Главы минфинов G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене.

"На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна. То есть риски лежат в области ценообразования, стоимость сырья просто будет выше, а заплатят граждане и бизнес этих стран", — сказал Карпунин.

Он пояснил, что наличие какого-либо конечного документа будет иметь смысл лишь в том случае, если к нему захотят присоединиться не только страны G7, большинство из которых и так планируют отказаться от нефти из РФ, но и другие страны. А с этим, считает эксперт, могут быть сложности. "На текущий момент основными покупателями российской нефти, которая ушла с европейского рынка, выступили Индия и Китай, присоединение к соглашению G7 которых вызывает большие сомнения. Они и так потребляют российскую нефть Urals с дисконтом", — пояснил Карпунин.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.

США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.