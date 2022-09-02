В Германии оценили планы G7 по созданию коалиции для "потолка цен" на нефть
Глава Минфина ФРГ заявил, что все страны ЕС должны присоединиться коалиции для потолка цен на нефть
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Необходимо убедить все страны Евросоюза присоединиться к коалиции для введения потолка цен на российскую нефть — чем больше будет коалиция, тем быстрее будет получен результат. Так считает министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"Мы сегодня договорились, что создадим коалицию, мы хотим помимо членов "Большой семерки" убедить войти в неё всех участников Евросоюза… чем больше будет эта коалиция по ограничению цен, тем, вероятно, быстрее мы получим хорошие результаты", — сказал чиновник по итогам принятия заявления глав Минфинов G7.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурс странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
Директор экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.
https://1prime.ru/oil/20220902/837977154.html
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