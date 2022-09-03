МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщила местная полиция. Захарова прокомментировала отказ Польши поставить нефть немецкому НПЗ

"Восемь человек были доставлены в больницу, некоторые из них получили серьезные ранения в результате взрыва. Пожар, к которому привел взрыв, был локализован", — говорится в заявлении полиции провинции.

Идет расследование, причины взрыва устанавливаются.

Как отмечает телеканал CBC, очевидцы заявили, что взрыв произошел в пятницу после 16.00 по местному времени.