В Канаде сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
Полиция: в результате взрыва на НПЗ в Канаде пострадали восемь человек
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Восемь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, сообщила местная полиция.
"Восемь человек были доставлены в больницу, некоторые из них получили серьезные ранения в результате взрыва. Пожар, к которому привел взрыв, был локализован", — говорится в заявлении полиции провинции.
Идет расследование, причины взрыва устанавливаются.
Как отмечает телеканал CBC, очевидцы заявили, что взрыв произошел в пятницу после 16.00 по местному времени.
https://1prime.ru/oil/20220903/837982778.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.