МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Квота Казахстана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 1,706 миллиона баррелей в сутки, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти в октябре

Министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции прошло ранее в понедельник. По итогам заседания было принято решение, что в октябре уровень добычи будет на уровне августа, принимая во внимание, что увеличение на 0,1 миллиона баррелей в сутки было только для сентября.

"Обязательства Казахстана на октябрь составят 1,706 миллиона баррелей в сутки", — сообщили в министерстве.

В сентябре квота Казахстана составляла 1,710 миллиона баррелей нефти в сутки.