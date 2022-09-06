ВАШИНГТОН, 6 сен — ПРАЙМ. Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть и посылает "обнадеживающие" сигналы на данный счет, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Стратегические нефтяные резервы США упали до минимума с 1984 года

"На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение (к лимиту цен на нефть из РФ)", — заявил Адейемо в интервью Блумберг.

Ранее во вторник издание Economic Times сообщало, что Индия рассмотрит возможность поддержки предложения США об ограничении цен на российскую нефть только в случае гарантии поставки из таких стран, как Венесуэла и Иран.

Администрация президента США Джо Байдена пригласила Индию присоединиться к коалиции по ограничению цен на нефть в России, чтобы сократить доходы Москвы от сырой нефти.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.