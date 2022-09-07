МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4,6% на опасениях инвесторов по поводу снижения глобального спроса, Brent торгуется ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Минэнерго оценило действия G7 по ценам на российскую нефть

По состоянию на 19.30 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,61%, до 88,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 5,04%, до 82,50 доллара.

Мировые рынки опасаются того, что резкое повышение ключевой ставки в ряде стран приведет к глобальному экономическому спаду и снижению спроса на "чёрное золото". Так, по данным CME Group, 80% аналитиков ожидают от Федеральной резервной системы США повышения ставки на 75 пунктов в сентябре. Инвесторы также находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг.

"Рынок, возможно, обеспокоен тем, что сильное ужесточение монетарной политики в странах еврозоны и США может привести к значительному замедлению экономического роста, что в свою очередь может привести к снижению спроса после летнего сезона вождения", — сказал порталу MarketWatch старший финансовый аналитик компании Conotoxia Ltd. Даниэль Костецки (Daniel Kostecki).