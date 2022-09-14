МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В начале сентября "большая семерка" опубликовала заявление, где подтвердила намерение ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Однако, пишет обозреватель The National Interest Блейз Мэлли, пока неясно, как на это может отреагировать Россия. Европе предрекли "энергетический кошмар" в 2024 году

Страны G7 хотят использовать контроль США и стран ЕС над страховыми и транспортными компаниями и наложить запрет на содействие любой отгрузке российского "черного золота", не соответствуещей ценовому пределу, который пока еще не определен. По замыслу авторов инициативы, это вынудит Россию согласиться с этим ограничением и сократит доходы последней от продажи энергоресурсов.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала эту идею "критически важным шагом в достижении" сразу двух целей: понизить мировые цены на нефть и сократить доходы России.

Однако все еще остается открытым вопрос о том, удастся ли реализовать эту задумку, ведь реакцию Москвы спрогнозировать сложно. Издание обращает внимание на то, от России ожидают соблюдение новых правил: даже снижение прибыли для нее предпочтительнее ее отсутствия. При этом независимый аналитик в области энергетики и экс-глава отдела стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко в статье для издания Carnegie Politika высказывал точку зрения, что Москва хорошо разбирается в ситуации на мировом рынке энергоресурсов и может начать диктовать свои условия.

"Россия — стратегический игрок с несколько экзотической функцией ценности, хорошо разбирающийся в играх с отрицательной суммой. Помня об этом, мы можем сказать, что Москва вполне может разоблачить блеф Запада и установить не потолок цен, а нижний предел для своей нефти, запретив экспорт по цене ниже этого порога…. и тогда Москва могла бы просто ждать, пока перебежчики из картеля покупателей постучатся к ней в дверь", — считает эксперт.

Не стоит забывать и об интересах других участников рынка, пишет издание. В частности работа над снижением цен может противоречить планам Саудовской Аравии и других членов ОПЕК