МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,71%, до 87,1 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 87 долларов впервые с 25 января. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,44%, до 79,78 доллара.
https://1prime.ru/oil/20220923/838231881.html
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