МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4%, Brent опустился ниже 87 долларов за баррель впервые с 25 января, WTI дешевле 80 долларов впервые с 11 января, свидетельствуют данные торгов. Посол заявил, что Индия осторожно подходит к идее ограничения цены на нефть

По состоянию на 16.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,71%, до 87,1 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 87 долларов впервые с 25 января. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 4,44%, до 79,78 доллара.