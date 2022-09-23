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2022
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Нефть Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января
Нефть
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Мировые цены на нефть падают на 5-6%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.03 мск... ПРАЙМ, 23.09.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 5-6%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,03%, до 85,91 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,85%, до 78,62 доллара.