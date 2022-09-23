МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 5-6%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 24 января, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций теряет около пяти процентов

По состоянию на 17.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,03%, до 85,91 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,85%, до 78,62 доллара.