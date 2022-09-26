МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Ограничение стоимости российской нефти приведет к огромному дисбалансу на рынке, цены выйдут из-под контроля, предупредил министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа. МИД Венесуэлы заявил о стратегическом партнерстве с Россией

"Основываясь на мнении специалистов, я считаю, что идея установления "потолка" цен именно на российскую нефть создаст огромный дисбаланс на нефтяном рынке", — заявил он РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что такая мера "бумерангом ударит" по тем, кто ее введет, как это было в случае с "тысячами других принудительных мер", которые применялись против России.

Фариа отметил, что сегодня цены на нефть остаются под контролем благодаря договоренностям группы ОПЕК+.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.