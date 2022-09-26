МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Мировые котировки нефти в понедельник днем замедлили темпы снижения, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе упали ниже 1700 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 13.41 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,49%, до 84,59 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 78,46 доллара.

Утром нефть дешевела более чем на 1%, а стоимость Brent впервые с 14 января опускалась ниже 84 долларов за баррель.

Мировые центральные банки продолжают ужесточать монетарную политику с целью сдерживания инфляции. Однако, как считают аналитики, это оказывает негативное воздействие на экономику, что и отражается на динамике нефтяных котировок.

"Рынки крайне обеспокоены тем, что центробанки приведут экономику к рецессии", — сказал агентству Блумберг старший сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).

Шильдроп также отметил, что экономические риски создают дополнительное давление на ОПЕК+. Заседание альянса пройдет 5 октября.