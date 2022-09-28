МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют рост после публикации статистики по запасам этого вида сырья в США, следует из данных торгов. США уточнили, кто может попасть под вторичные санкции на российскую нефть

По состоянию на 18.29 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,34%, до 86,86 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,94%, до 80,81 доллара. При этом до публикации статистики обе марки росли примерно на 1%.

Ранее в среду стало известно, что за неделю, завершившуюся 23 сентября, коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 430,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ждали роста запасов на 0,4 миллиона баррелей. Стратегический резерв, в свою очередь, находится на минимуме с июля 1984 года — 422,6 миллиона баррелей.

Сокращение запасов нефти в США подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка "черного золота" на мировых рынках. Цены реагируют на статистику повышением.

Кроме того, сокращение предложения ожидается в связи с тропическим ураганом "Иэн". По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), "Иэн" привел к остановке 11% от нефтяной добычи и 8,56% от добычи газа в Мексиканском заливе.