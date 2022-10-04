МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россия окажется на стороне выигравшего, если Евросоюз все-таки решится на введение потолка цен на российскую нефть, пишет издание Tagesspiegel. Постпреды Евросоюза обсудили новые санкции против России

По словам нефтяного эксперта Штеффена Буколда, потолок цен на нефть стимулирует зарубежные НПЗ за пределами санкционной зоны Евросоюза скупать дешевую нефть из России и перерабатывать ее с высокой прибылью.

В итоге цены на нефть из России на "сером" рынке превысят любые ожидания, заверил он.

Накануне 28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально заявила о предложении ввести лимит цен на российскую нефть в рамках грядущего пакета антироссийских санкций.