ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. США не планируют высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Цены на нефть ускорили рост после публикации статистики по ее запасам в США

"Мы не рассматриваем новых высвобождений из стратегического запаса нефти за рамками тех 180 миллионов баррелей, о которых объявлял президент. Мы не будем рассматривать возможность новых высвобождений", — сказала Жан-Пьер на брифинге.