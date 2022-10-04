США не планируют интервенций за счет стратегического резерва нефти
Власти США не планируют новых интервенций за счет стратегического резерва нефти
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ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. США не планируют высвобождать новые объемы нефти из стратегического резерва, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не рассматриваем новых высвобождений из стратегического запаса нефти за рамками тех 180 миллионов баррелей, о которых объявлял президент. Мы не будем рассматривать возможность новых высвобождений", — сказала Жан-Пьер на брифинге.
https://1prime.ru/oil/20221004/838358462.html
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