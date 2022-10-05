Источник: ОПЕК+ снизит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки
Источник: страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в стутки
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизят ее на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовано ли окончательно сокращение добычи нефти альянсом на 2 миллиона баррелей в сутки.
На уточняющий вопрос, все ли проголосовали за, собеседник ответил: "Да".
Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что база отсчета для новых сокращений предполагается прежней, а планируются они с ноября.
https://1prime.ru/oil/20221005/838368783.html
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