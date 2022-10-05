МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизят ее на 2 миллиона баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Эксперт рассказал, каких цен на нефть ждать в ближайшее время

"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, согласовано ли окончательно сокращение добычи нефти альянсом на 2 миллиона баррелей в сутки.

На уточняющий вопрос, все ли проголосовали за, собеседник ответил: "Да".

Ранее в среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что база отсчета для новых сокращений предполагается прежней, а планируются они с ноября.